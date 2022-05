Jan Jambon en Lituanie pour renforcer les liens avec les Etats baltes et soutenir l'opposition biélorusse

Mardi, l'accent sera mis sur le secteur flamand des biotechnologies, avec une visite informelle du bureau de l'agence flamande pour les affaires internationales FIT (Flanders Investment & Trade) à Vilnius, suivie d'un petit-déjeuner séminaire sur les sciences de la vie.

Jan Jambon et le ministre lituanien de l'économie prendront brièvement la parole, après quoi l'objectif sera de mettre en contact divers acteurs économiques intéressants de Lituanie et de Flandre. Grâce à sa présence, Jan Jambon espère faire connaître davantage la Flandre en tant que destination d'investissement pour les sciences de la vie et stimuler diverses collaborations.

Après un petit tour dans la vieille ville de Vilnius et une visite du château de Trakai, importante destination touristique à une trentaine de kilomètres de la capitale, la délégation flamande sera reçue par l'entreprise technologique Brolis Semiconductors. L'entreprise, qui se concentre sur les sources de lumière infrarouge pour toutes sortes d'applications, a ouvert un autre bureau de recherche et développement à Gand en 2017 et couve l'expansion de ses activités en Flandre.

Le programme de deux jours se terminera le mardi soir par une visite guidée du palais des grands ducs de Lituanie. Initialement, il était prévu que Jan Jambon se rende également en Estonie et en Lettonie après la Lituanie, mais cette partie a finalement été annulée en raison de problèmes d'agenda.