Les demi-finales du Reine Elisabeth pour violoncelle ont débuté, avec une œuvre inédite belge

Stéphanie Huang, l’unique candidate belge retenue pour cette deuxième édition du prestigieux Concours musical international consacrée au violoncelle et également sélectionnée pour les demi-finales, jouera mardi et vendredi les deux programmes requis (concerto de Haydn avec orchestre d’une part et récital avec piano d’autre part). Ce récital comprend l’œuvre imposée inédite pour violoncelle et piano "Wie aus der Ferne" commandée au compositeur brugeois Daan Janssens. Les demi-finales ont lieu jusqu’à samedi soir et peuvent être notamment suivies en direct via diverses chaines de la VRT.