Triste record : les pêcheurs belges ont collecté l'an dernier 65 tonnes de déchets en mer du Nord

L'an passé, 37 des 62 navires de pêche belges ont participé à l'opération. Le ministre a dans ce cadre tenu à remercier les pêcheurs. "Cette évolution positive ne signifie pas pour autant que nous pouvons nous reposer sur nos lauriers. Ce qu'ils collectent ne représente en effet qu'une petite partie des déchets se trouvant dans notre mer du Nord. L'ensemble de la société doit prendre conscience que déverser des déchets n'importe où est inacceptable car, tôt ou tard, bon nombre de ces déchets finissent dans la mer via les ruisseaux, les rivières et les égouts", ajoute-t-il.

D’après les organisateurs du projet, il n’a pas été difficile de convaincre les pêcheurs belges de participer. "Nous voulons que les poissons puissent vivre en bonne santé. Quand on sort nos filets, et que des déchets s’y trouvent, il est logique de ne pas les rejeter en mer, car vous risquez de les repêcher une deuxième fois. Ils peuvent aussi se retrouver dans les filets d’autres collègues pêcheurs", souligne Chris Cocquyt, porte-parole de "Fishing for Litter".