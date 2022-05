Une large enquête doit permettre de déterminer ce qui aggrave ou allège l’acouphène

Jo Klaps souffre depuis 3 ans environ d’un acouphène. "Il est pour moi une sorte d’ami qui m’accompagne toute la journée. Jour et nuit quelqu’un me suit à la trace et souffle ou siffle dans mes oreilles. C’est très gênant, mais on apprend à le supporter". Chez Jo Klaps, l’acouphène s’est manifesté après qu’il ait attrapé la maladie de Menière.

Il évite maintenant les restaurants et les endroits où il y a beaucoup de monde. "Et je ne bois pas de café ni d’alcool. J’ai très peur que le sifflement amplifie. J’ai déjà un sifflement dans les oreilles actuellement, mais il est supportable. Le repos est le seul médicament que je connaisse. Aller dormir tôt et éviter le stress”, conclut Jo Klaps.