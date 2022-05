Flandre et Wallonie vont se concerter sur les projets Ventilus et Boucle du Hainaut

Pour faire face aux défis de la transition énergétique, le réseau électrique belge doit être adapté et le réseau à haute tension renforcé. C'est l'objectif des projets Ventilus en Flandre occidentale et de la Boucle du Hainaut en Wallonie. Ventilus doit ainsi relier Zeebrugge à Avelgem, où la Boucle de Hainaut doit se connecter et continuer jusqu'à Courcelles en traversant le Hainaut.

Les deux projets sont toutefois confrontés à de fortes résistances locales, notamment de la part de bourgmestres (qui exigent une ligne souterraine) mais aussi des riverains qui craignent l'impact environnemental et sur leur santé de ces projets d'envergure (photo).

C'est dans ce contexte que le gouvernement flamand a nommé, en février 2021, un expert qui a rendu son rapport final avant les vacances de Pâques. L’intendant Guy Vloebergh estime que si l’on veut construire en Belgique un réseau d’électricité robuste et tourné vers le futur, une ligne aérienne (et non souterraine) est actuellement la seule possibilité technique pour le projet Ventilus.

Forte de ces conclusions, la Flandre souhaite désormais consulter les autorités compétentes wallonnes pour voir comment elles envisagent la situation.