Hilde Crevits reprend les fonctions de Beke, le Limbourgeois Jo Brouns devient ministre de l’Emploi

Hilde Crevits (54 ans) reste vice-ministre-présidente mais hérite donc du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. La Lutte contre la Pauvreté, qui faisait également partie des compétences de Wouter Beke, est réattribuée au ministre de la Jeunesse et des Médias, Benjamin Dalle (photo principale, à dr.). Le conseil du parti a approuvé cette proposition à 87% des voix, selon le président des démocrates-chrétiens flamands, Joachim Coens. Ces changements font suite à la décision de Wouter Beke de quitter son poste de ministre, "pour donner de l’oxygène" à son parti, à la suite d’une enquête menée par deux universités flamandes pour la VRT et le quotidien De Standaard, qui s’est avérée assez désastreuse pour le CD&V. Selon cette enquête, le parti deviendrait le plus petit en Flandre si des élections devaient avoir lieu demain.

D’après le président du CD&V Joachim Coens - lui-aussi démissionnaire à la suite de cette même enquête -, le choix s’est porté sur Hilde Crevits en raison de "son expérience et de son ancienneté. Nous soulignons ainsi aussi l’importance du département Bien-être pour le CD&V". Ce département a d’ailleurs une énorme enveloppe de 13 milliards d’euros à gérer.

Hilde Crevits (photo, à dr.) réagissait avec émotion à ce revirement dans sa carrière, avouant qu’elle avait dû faire un choix. "Il n'est pas dans ma nature de changer de responsabilités à mi-parcours d'une législature. Je ne l'ai jamais fait, mais les moments exceptionnels exigent des décisions exceptionnelles", a-t-elle ajouté. En tant que vice-ministre-présidente, elle continuera à suivre aussi le "dossier azote" au sein du gouvernement flamand.