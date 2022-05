Knokke-Heist dévoile "The Walking Egg" avant d’accueillir une rétrospective Koen Vanmechelen

Après avoir exposé à la célèbre Galerie des Offices à Florence (Italie), où ses oeuvres ont côtoyé un temps celles de Botticelli et du Caravage, Koen Vanmechelen fera donc halte à la côte belge où sa sculpture en marbre intitulée "The walking Egg" représentant un œuf avec des pattes peut être admirée depuis ce mardi à l'entrée du centre culturel de la cité balnéaire.

La sculpture symbolise la force de la fécondité. "Avec cette œuvre, nous donnons au public une idée de ce que sera mon exposition à l’automne", indiquait Vanmechelen (photo, au centre). Une exposition qui traitera de la diversité, l’immunité et la fécondité. Cette dernière lie les gens entre eux, dans une société diversifiée, explique l’artiste de 56 ans.

"Elle est la signature de ma personnalité. Il est important d’avoir des pattes solides et d’être bien ancré dans le monde. Et puis la fécondité est l’un des plus grands piliers de notre société. Sans fécondité nous n’existons pas".