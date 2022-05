La collection de Musea Brugge hérite de 2.000 dessins de grands maîtres, dont un Michel-Ange

Cette acquisition permet au Cabinet des estampes de Bruges d'ajouter 1.930 dessins de grands maîtres et 25 livrets de croquis à sa collection, qui compte déjà 20.000 œuvres sur papier. Outre les œuvres des maîtres italiens et français, les écoles belge et néerlandaise sont également bien représentées.

À l'occasion de cette cession, Musea Brugge et la Fondation Jean van Caloen organisent une exposition à petite échelle autour de sept pièces d'exception de Hermanus Fock, François Boucher, Jacob Jordaens, Johannes Stradanus et Michel-Ange. Ces dessins pourront brièvement être admirés du 17 au 22 mai, avant de rejoindre le Cabinet des estampes avec les autres dessins.

La collection sera ensuite entièrement enregistrée et numérisée en haute résolution afin de pouvoir être accessible à tous sur la banque de données de Musea Brugge. En 2026, une grande exposition sera organisée dans le futur hall d’exposition brugeois BRUSK, qui doit encore être construit. Le château de Loppem (photo) peut, lui aussi, être visité.