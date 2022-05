Un plan fédéral pour une Belgique LGBTQI+ friendly

"L'amour, c'est l'amour. Chacun doit pouvoir être soi-même, indépendamment de son orientation sexuelle ou de genre", a souligné d'emblée le Premier ministre. Toutefois, "beaucoup se sentent encore en insécurité physique et mentale", a rappelé Alexander De Croo.

Le troisième plan fédéral, adopté vendredi et qui court jusqu'en 2024, se déploie en quatre axes stratégiques (connaissance et information, politique d'inclusion, bien-être et santé, anti-discrimination) mis en œuvre au sein des ministères et secrétariats d'État de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Coopération au développement, de la Fonction publique, de l'Asile et migration, de l'Égalité des chances, de la Mobilité, de la Santé et du Travail.

Parmi les mesures phares se retrouve l'interdiction des thérapies de conversion, soit diverses pratiques se basant sur le postulat que l'homosexualité et la transidentité sont des maladies qu'il conviendrait de guérir. "La Belgique sera alors le troisième pays européen et le cinquième au monde à interdire formellement ces pratiques", a déclaré Sarah Schlitz.

Le gouvernement entend également prohiber les opérations non nécessaires et non consenties sur les enfants intersexes et améliorer l'accès à la santé des personnes LGBTQIA+, un accueil encore entravé par la méfiance et l'inconfort de ces dernières face au corps médical, ainsi que par le manque de connaissances du personnel soignant envers cette patientèle.

"La Belgique est l'un des rares pays où l'homosexualité n'a jamais été punissable", a relevé Alexander De Croo (photo archives). "Mais ailleurs, des gens sont condamnés à mort pour ce qu'ils sont. Notre plan est donc national, mais aussi international car en Europe aussi, il reste énormément de progrès à faire. Des gouvernements conservateurs et des extrémistes menacent des droits fondamentaux; nous ne pouvons pas laisser faire cela." De manière générale, les autorités veulent renforcer la confiance du fédéral envers la société civile, qui "effectue un travail communautaire énorme de soutien et d'accompagnement" des personnes LGBTQIA+, a ajouté la secrétaire d'État à l'Égalité des genres et des chances.

Un plan "vaste et ambitieux", car "la Belgique fait bien, mais elle pourrait faire encore mieux", a conclu Anna Devroye, coordinatrice au sein de Prisme, la Fédération wallonne des associations LGBTQIA+. La bruxelloise Rainbow House et la coupole flamande Cavaria étaient également présentes.