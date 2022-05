Jo Brouns a prêté serment comme nouveau ministre flamand

Le député flamand et bourgmestre de la commune limbourgeoise de Kinrooi (photo) a prêté serment ce mercredi au Parlement flamand, en tant que nouveau ministre de l'Emploi, de l'Innovation, de l'Économie et de l'Agriculture. Jo Brouns (CD&V) reprend ainsi les compétences de la ministre Hilde Crevits, qui est appelée à reprendre les lourds dossiers du ministre démocrate-chrétien démissionnaire Wouter Beke. Elle est désormais en charge de la Santé publique et du Bien-être, ainsi que de la Famille. La Lutte contre la Pauvreté, qui faisait également partie des compétences de Wouter Beke, a été réattribuée au ministre de la Jeunesse et des Médias, Benjamin Dalle.