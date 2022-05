Le centre culturel gantois Vooruit s’appelle dorénavant "Viernulvier"

Le centre d'art gantois dévoilera donc sa programmation sous le nom "Viernulvier' en toutes lettres, et non sous forme des chiffres 404, qui précèdent la mention "Page introuvable". Le bâtiment s'appellera cependant toujours Vooruit et le nom restera sur la façade.

Le Vooruit était le nom d'une coopérative ouvrière, d'un journal socialiste et de plusieurs bâtiments à Gand, comme La Maison du Peuple sur le Vrijdagsmarkt et le local de fête Vooruit. Le dernier abrite aujourd'hui le centre d'arts qui change donc de nom.