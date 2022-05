Il existe désormais un outil pour calculer la dimension idéale de votre future citerne d'eau de pluie

Avec le réchauffement climatique, les périodes de chaleur sont amenées à devenir de plus en plus fréquentes et à s'installer de plus en plus tôt. Pour pallier les conséquences d'une sécheresse, les citernes de récupération d'eau de pluie offrent une solution non négligeable. Sur le site "groenblauwpeil.be", les particuliers peuvent désormais calculer la dimension idéale d'une citerne d'eau de pluie pour couvrir les besoins de leur foyer.

Cet outil a été développé par le Département Environnement, Nature et Énergie, la Confédération construction flamande ainsi que le Centre de connaissance flamand pour la gestion des eaux communales (Vlario).