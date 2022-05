La Diyanet, proche d’Erdogan, veut faire annuler le nouveau décret flamand sur les cultes

Pour le ministre flamand de l'administration intérieure Bart Somers (Open VLD), l'opposition de la Diyanet à un décret flamand est "inouïe". "Cela ne fait que prouver à quel point notre décret est nécessaire pour empêcher les puissances étrangères d'abuser de la religion pour maintenir sous leur emprise les Flamands issus de la migration", a-t-il commenté dans un communiqué.

"Nous sommes très clairs sur ce point: la séparation de l'Église et de l'État signifie également séparation entre Église et État étranger. Les musulmans qui vivent ici sont Flamands et la grande majorité d'entre eux n'ont aucun intérêt à ce que des puissances étrangères tentent d'abuser de leur religion", a ajouté le ministre.