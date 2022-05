Les orages grondent : la Belgique en alerte jaune jeudi, probablement orange vendredi, le 1722 est activé

Vendredi, de nouvelles pluies abondantes et averses orageuses reviendront rapidement depuis la France. "Il faudra être particulièrement attentif à l'évolution de la situation car les quantités de précipitations pourront être beaucoup plus importantes en comparaison avec les premiers épisodes", prévient l'IRM.

Nous pourrons ainsi dépasser, dans certaines régions, les 40 l/ m2 en 1 seule heure lors des épisodes pluvieux ou orageux les plus sévères. De fortes rafales de vent pourront aussi survenir, si bien que l'avertissement risque de passer en vigilance orange. Les maxima varieront entre 17 degrés en bord de mer et 27 degrés en Lorraine belge, sous un vent faible à modéré d'ouest.

La nuit de vendredi à samedi, les dernières précipitations s'évacueront rapidement par l'Allemagne et les Pays-Bas et le ciel se dégagera dans un premier temps. Ensuite, on assistera à la formation de nuages bas. Samedi sonnera l'apaisement, les périodes ensoleillées alterneront avec les passages nuageux et le thermomètre, en baisse, affichera entre 16 et 20 degrés.