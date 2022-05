Sécurité routière : bientôt une formation suite à l’acquisition d’un vélo électrique en Flandre ?

Le nombre de tués sur les routes, 111 personnes (74 en 2021), a augmenté de 50% en Belgique au cours des trois premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier, selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l'institut Vias, publié mercredi et basé sur les chiffres de la police fédérale.

Dans le détail, le nombre d'accidents corporels impliquant des cyclistes a augmenté de 22% et la Flandre connaît son plus haut chiffre d'accidents impliquant des cyclistes depuis dix ans (1.873). Parmi les victimes de ces accidents, une sur quatre circulait avec un vélo électrique. Et les usagers de ces engins représentent la moitié des victimes mortelles à vélo. Enfin, huit cyclistes en vélo électrique décédés sur dix avaient plus de 65 ans.

Lydia Peeters veut donc travailler avec les vendeurs de vélos électriques, a-t-elle déclaré jeudi au Parlement flamand, en réponse à une question parlementaire. "L'intention est d'encourager les vendeurs à orienter les acheteurs vers des formations pour apprendre à conduire un vélo électrique en toute sécurité et également pour souligner les dangers associés aux vélos électriques", a-t-elle déclaré.

"Nous avons déjà eu les premiers entretiens exploratoires avec Mobia, la fédération des vendeurs et loueurs de véhicules. Il a été convenu que Mobia évaluera en interne comment les vendeurs de vélos, de vélos électriques et de speed pedelecs peuvent s'engager dans un certain nombre d'initiatives en matière de sécurité routière avec lesquelles nous pouvons collaborer." La Flandre collabore également avec Okra Sport, l'association des plus de 55 ans, qui offre aussi des formations.