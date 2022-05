Un homme de 29 ans condamné à perpétuité pour l'assassinat de 4 personnes et la torture de l'une d'entre elles

Alexander Dean, 29 ans, a été condamné jeudi par la cour d'assises de Flandre occidentale à la prison à perpétuité et à une mise à disposition de dix ans pour l'assassinat de quatre personnes et la torture de l'une d'entre elles. Le Néerlandais avait poignardé à mort son ex-petite amie et les grands-parents de celle-ci en juillet 2017 à Moere. Il avait également assassiné un photographe à Mont-Saint-Amand, un jour plus tôt.