Une boulangerie de Tervuren rappelée à l’ordre par le gouverneur : "La langue de travail est le néerlandais"

Avant de devenir gouverneur de province, Jan Spooren a été bourgmestre N-VA de Tervuren jusqu'en juillet 2020. "J'ai toujours eu de bonnes relations avec M. Spooren", souligne Didier Dekimpe. "Je suis fier d’être Belge. Notre quartier est chaleureux et multiculturel et nous aidons nos clients dans leur propre langue. Je parle néerlandais, français, italien, anglais et même un peu marocain ou algérien. Ou du moins, je fais de mon mieux".