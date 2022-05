Fin de l'obligation du masque dans les transports: "Un retour à la normale" dès le 23 mai

L'interdiction des voyages non essentiels depuis l'extérieur de l'Union européenne est levée tout comme l'obligation de se faire tester ou d'observer éventuellement une quarantaine de 10 jours. Le Passenger Locator Form (PLF) ne devra plus être rempli et il ne sera plus nécessaire de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou un résultat de test en cours de validité. La mesure ne s'appliquera cependant pas aux voyageurs en provenance d'un pays confronté à la présence d'un nouveau variant préoccupant. Aucun pays n'est actuellement dans ce cas.

Enfin, comme annoncé, le Codeco s'est penché sur l'éventualité d'une reprise de l'épidémie à l'automne prochain avec la volonté de disposer d'un arsenal de mesures à activer le cas échéant. Un avis sera demandé au Point focal Covid, chargé de coordonner le travail des entités fédérées. De son côté, la conférence interministérielle (CIM) Santé publique examinera l'opportunité et les modalités d'une dose de rappel supplémentaire du vaccin. Le ministre de la Santé publique va pour sa part se pencher sur "la valeur ajoutée épidémiologique" du certificat covid (Covid Safe Ticket, CST) et sur sa place dans le baromètre.