Le migrant qui avait remporté 250.000 euros au grattage a finalement récupéré son gain

Ce jeune migrant avait acheter un billet à gratter à 5 euros, fin mars, dans un supermarché de Zeebrugge. Après avoir présenté son billet gagnant dans le magasin, le migrant avait disparu pendant un certain temps. Quelques jours plus tard, trois hommes se sont présentés à la Loterie Nationale à Bruxelles. Ils avaient le ticket gagnant sur eux et voulaient encaisser l'argent. Mais le personnel de la Loterie disposait d'une photo du véritable gagnant et s'est rendu compte qu’il n'était pas parmi eux. Les hommes ont été arrêtés par la police, mais ont ensuite été relâchés.

Peu de temps après, le gagnant, accompagné de son avocat, s'est rendu au poste de police pour expliquer sa situation. Peu de temps après, S. a raconté dans une interview que c’était lui qui avait demandé aux trois hommes de récupérer son gain pour lui. "J'ai donné le billet gagnant à un copain," avait déclaré S., "parce que lui a des papiers. Il est né en France, et je lui avais donc demandé de récolter l'argent pour moi."