Les intempéries auront été moins violentes que prévu, le Limbourg a été le plus touché

"Les orages ont quitté notre pays", a indiqué le météorologue de la VRT Frank Deboosere, même s'il y a encore quelques averses violentes dans le sud du pays. "Mais à part ça, le pire est derrière nous. Et dans l'ensemble, la journée n'aura pas été trop mauvaise. C’est la province du Limbourg qui a été la plus touchée.

"En moyenne, les intempéries n'auront pas été aussi violentes que prévu", déclare le météorologue.

Comment est-ce possible ? "Comme les précipitations sont arrivées plus tôt que prévu, les températures étaient légèrement plus basses et il y a eu moins de dynamique dans l'atmosphère. En conséquence, les averses orageuses ont - heureusement - été moins fortes que prévu."

L'Institut royal météorologique (IRM) a levé vendredi en fin d'après-midi le code orange qui était en vigueur partout dans le pays en raison des orages, qui ont été finalement moins violents qu'on pouvait le craindre.

Le code vert s'impose sur la majorité du pays, tandis que le jaune reste de mise jusque 20H, vendredi, dans les provinces de l'Est: Namur, Liège, Luxembourg et le Limbourg. "Quelques averses orageuses pourront encore toucher la moitié est du pays. Celles-ci pourront être localement intenses et accompagnées de fortes rafales de vent", a annoncé l'IRM.