Variole du singe : un isolement de 21 jours pour les personnes contaminées

Le fait que, dans plusieurs pays, le virus ait été identifié pour la première fois chez des hommes homosexuels ne signifie pas qu'ils sont plus sensibles. Il est possible qu'ils soient simplement testés plus rapidement. "Il est plus fréquent chez eux maintenant, mais il n'y a aucune raison pour que ce virus soit spécifiquement chez eux", déclare le virologue Marc Van Ranst. "Je ne pense pas que cela restera comme ça longtemps. Il n'y a aucune raison de supposer que d'autres personnes ne seront pas contaminées. Nous ne devons pas commettre l'erreur qui a été faite avec le SIDA".

Le virus de la variole du singe est une infection virale qui se produit principalement en Afrique occidentale et centrale. Les premiers symptômes sont la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les frissons et l'épuisement. Une éruption cutanée peut se développer, commençant souvent sur le visage et s'étendant ensuite à d'autres parties du corps.

Le virus était apparu au début du mois au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suède, au Canada et aux États-Unis. Le GCR est composé d'experts des différentes administrations des régions, de l'institut de santé Sciensano et de l'institut de médecine tropicale.