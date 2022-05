Covid-19 : toutes les écoles flamandes passent au code vert à partir de ce lundi

"Ces deux dernières années ont été une période de tâtonnement pour l’enseignement, mais les directeurs, les enseignants et les autres membres du personnel ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes pour que nos écoles restent ouvertes autant que possible", a commenté Ben Weyts. "Par rapport à d'autres pays, nous avons bien réussi à le faire. Nous avons tiré les leçons de la crise du covid: nous avons adopté de nouvelles habitudes et de bons plans ont été mis en place. Si nécessaire, nous pourrons à nouveau prendre des mesures pour protéger nos écoles", précise le ministre.

Le code vert signifie, entre autres, qu'il n'est plus nécessaire d'éviter les foules aux portes de l'école, qu'il n'est plus nécessaire de garder ses distances et qu'il n'est pas non plus nécessaire de laisser un maximum de choses se dérouler à l'extérieur.

Selon Ben Weyts, il reste toutefois important de ventiler et d'aérer au maximum chaque salle de classe, salle à manger, salle de réunion et salle du personnel, sur la base des mesures de CO2. Il est également nécessaire d'appliquer une hygiène élémentaire des mains et de la toux. "Les personnes malades ou infectées font mieux de rester chez elles", conclut-il.