En images : quatre jeunes violoncellistes jouent du Metallica pour la reine Mathilde

Zao, Gabriel, Kathy et Marin ont entre 13 et 16 ans et suivent des cours de violoncelle à l'Académie de musique de Jette, dans la classe du professeur Stijn Kuppens.

Vendredi matin, ils ont proposé un concert particulièrement intime à la reine Mathilde, dans le cadre verdoyant des serres de Laeken. Les quatre jeunes ont chacun d'abord joué un morceau en solo, puis ont interprété ensemble le titre "Nothing else matters" de Metallica, dans une version arrangée du groupe de violoncelles finlandais Apocalyptica. "Je ne peux que vous applaudir, c’est vraiment un cadeau merveilleux", a réagi la souveraine apparemment ravie.