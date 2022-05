La Belgian Pride est de retour dans les rues de Bruxelles : "Open" appelle à "oser parler et oser écouter"

L'artiste Mustii a ouvert les concerts. Quelques drapeaux ukrainiens étaient présents devant le podium, installé place de l'Albertine, parmi la multitude de ceux arc-en-ciel et les couleurs propres aux lesbiennes (rouge, orange, blanc, rose clair et rose foncé) et aux personnes trans (bleu, rose et blanc).

Le thème "Open" appelle à plus d'inclusivité, de respect et d'égalité pour les personnes LGBTI+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Trans, Intersexes et autres). "Après deux ans de crise sanitaire, le thème 'Open' s'est imposé comme une évidence, mais 'Open' appelle aussi à oser parler et oser écouter, car en 2022, il ne devrait plus y avoir de tabou autour de la sexualité ou de l'identité de genre", a mis en avant Laurent Mallet, président de l'ASBL Pride. "Un village Santé regroupe d'ailleurs des associations qui travaillent autour de ce thème pour permettre de parler facilement de sexualité, de consommation de drogues..."

La Maison Arc-en-ciel de Bruxelles appelle notamment à mettre un terme aux mutilations génitales des enfants intersexes afin de leur laisser le choix de leur identité sexuelle. L'association plaide également pour une dépsychiatrisation totale du parcours des personnes trans de 16 à 18 ans et encourage à développer une école plus inclusive par rapport à la diversité des identités. Aux jardins du Mont des arts, le Pride Village accueille de multiples associations et la Women Stage est réservée aux artistes LGBTI+ féminines.

Le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Sammy Madhi (CD&V) était présent à l’évènement, aux côtés de nombreux élus du PS, dont la secrétaire d'État bruxelloise chargée de l'Égalité des chances Nawal Ben Hamou.