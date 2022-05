Le festival Rock Werchter Encore annulé pour cause de mauvaise vente de billets, le TW Classic est élargi

TW Classic, prévu la veille, soit le samedi 25 juin, récupère donc les artistes qui étaient à l'affiche de Rock Werchter Encore, parmi lesquels Florence + The Machine, Zwangere Guy, Intergalactic Lovers, Sylvie Kreusch et Noordkaap. Deux scènes supplémentaires seront installées.

L'affiche de TW Classic ne change pas, avec notamment Nick Cave and The Bad Seeds, Placebo, The Smile, Courtney Barnett et Whispering Sons.

Les détenteurs de tickets pour "Encore" pourront l'utiliser pour TW Classic ou demander un remboursement. La plaine brabançonne accueillera par ailleurs Werchter Boutique le 19 juin et Rock Werchter du 30 juin au 3 juillet.