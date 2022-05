Premier League : Kevin De Bruyne élu Joueur de la saison pour la deuxième fois de sa carrière

De Bruyne a été préféré à Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jarrod Bowen (West Ham), Joao Cancelo (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool), Son Heung-min (Tottenham) et James Ward-Prowse (Southampton).

Le Diable Rouge a inscrit 15 buts et délivré sept passes décisives cette saison. Il remporte ce trophée pour la deuxième fois, après 2020. Il rejoint ainsi Thierry Henry (2004 et 2006), Cristiano Ronaldo (2007 et 2008) et Nemanja Vidic (2009 et 2011) parmi les doubles lauréats.

Le Joueur de la saison de la Premier League, attribué depuis 1995, est l'un des trophées individuels remis en fin d'exercice en Angleterre. Deux autres Belges l'ont remporté, Vincent Kompany en 2012 et Eden Hazard en 2015.