De Croo, De Sutter et Jambon à Davos pour aborder les grands défis économiques et internationaux

Fondé par Klaus Schwab, le Forum économique de Davos réunit politiciens de haut vol, entreprises et ONG depuis plus de 50 ans. Il est décrit par ses partisans comme un super "think tank" où échanger des idées et nouer des contacts importants. Ses critiques y voient plutôt un petit club élitiste privilégiant l'entre-soi.

Si la coutume dictait des retrouvailles hivernales après la dernière session "pré-Covid" en janvier 2020, l'incertitude régnant autour du variant Omicron a poussé l'organisation à reporter cette nouvelle édition à la fin du mois de mai. Quelque 2.500 personnes sont attendues.