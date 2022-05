De plus en plus de conducteurs pris en flagrant délit de conduite sous l'influence de drogues

En 2019, le nombre de constatations était encore beaucoup plus modeste : 3.191 pour les six premiers mois et 7 038 pour toute l'année. La tendance est donc clairement à la hausse. "Les drogues dans la circulation sont pour nous une préoccupation aussi importante que l'alcool", assure Graham Verschaeve, directeur des Opérations à la police fédérale de la route.

"Le nombre de tests salivaires que nous recevons est en constante augmentation, passant de 36.000 en 2020 à 100.000 en 2022. Grâce à cette plus grande disponibilité, nous pouvons les déployer beaucoup plus souvent. Plusieurs parquets demandent depuis plus d'un an qu'un accident implique non seulement un test d'alcoolémie mais aussi un test salivaire. Raison pour laquelle davantage de personnes sont testées positives."