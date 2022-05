Des jeunes bruxellois s’en prennent à un bus à Gand : le syndicat ACV envisage des actions de protestation

Le groupe prévoyait de se rendre au domaine de Blaarmeersen, un centre récréatif au bord de l'eau. Sur la place devant la gare de Gand, les jeunes s'en sont pris à un bus De Lijn.

La police est intervenue en masse et a procédé à deux arrestations administratives. D'autres jeunes ont été interrogés, ainsi que plusieurs témoins. Un jeune a été blessé et emmené à l'hôpital pour un contrôle. Les autres ont pu continuer leur voyage vers Blaarmeersen. "La conductrice du bus n'a pas été blessée, mais elle était en état de choc", déclare le porte-parole de la police locale de Gand.

Mercredi, un autre incident a eu lieu impliquant des jeunes Bruxellois venus à Blaarmeersen pour se rafraichir. Des dizaines de personnes se sont ruées sur les bus pour prendre le chemin du retour. Un véhicule a été endommagé et la police a également dû intervenir.

Le syndicat chrétien dit s'inquiéter de la sécurité du personnel de la compagnie de transport public De Lijn et des exploitants circulant sur les mêmes lignes. Il demande une "tolérance zéro" pour les agressions et menaces de ce genre et veut que De Lijn, les autorités gantoises et la police locale se réunissent rapidement pour déterminer ensemble une approche au problème.