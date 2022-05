La Belge Stéphanie Huang atteint la finale du Concours Reine Elisabeth pour violoncelle

C'était la seule candidate belge à se présenter au concours cette année. En 2019, sa sœur Sylvia Huang avait été lauréate (c'est-à-dire l'une des finalistes terminant au-delà de la 5e place) de ce même Concours Reine Elisabeth, mais au violon cette fois.

Parmi les douze finalistes figurent également quatre Coréens (Taeguk Mun, Hayoung Choi, Woochan Jeong et Sul Yoon) et un violoncelliste de chacun de ces pays : Chine (Yibai Chen), Serbie (Petar Pejčić), Ukraine (Oleksiy Shadrin), Estonie (Marcel Johannes Kits), Autriche (Jeremias Fliedl), Canada (Bryan Cheng) et Suisse (Samuel Niederhauser). Trois des douze sont des femmes.