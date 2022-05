Un 4e cas de variole du singe en Belgique, la contamination serait également liée à un festival anversois

D'après Marc Van Ranst, la 4e contamination constatée en Belgique, comme les trois autres, a également un lien avec le festival gay. "Il est important que toutes les personnes qui étaient présentes au festival Darklands restent vigilantes à l'égard de tout symptôme", met-il en garde. "En cas de lésions de la variole, un échantillon peut être prélevé dans un service d'urgence, et il convient d'éviter tout contact étroit avec d'autres personnes." L'ampleur de l'épidémie devient "de plus en plus claire", a estimé le virologue, toujours sur Twitter. "C'est du jamais vu auparavant avec les virus de la variole du singe."

Le Risk Assesment Group (RAG) des autorités fédérales a demandé aux organisateurs de Darklands d'informer tous les participants. La plus grande vigilance leur est recommandée, puisque le virus a une période d'incubation de 21 jours. En cas de symptôme, il convient de se rendre au plus vite aux urgences.