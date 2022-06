Après un nouvel incident De Lijn demande une présence policière à bord des bus vers et depuis le Blaarmeersen

La société publique de transport De Lijn souhaite que les bus soient encadrés par la police, après plusieurs incidents au départ et à destination du parc récréatif Blaarmeersen à Gand, où se trouve un plan d'eau. Dimanche, deux cas d'agression ont encore été signalés, sur deux bus à destination et en provenance de la zone de loisirs. Samedi et la semaine dernière, il y avait déjà eu deux incidents sur la même ligne avec de jeunes bruxellois. La ville de Gand prévoit une grande concertation avec De Lijn, la SNCB, la police des chemins de fer et la police, mardi pour voir si des mesures supplémentaires peuvent être prises.