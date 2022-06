Dès ce lundi, l’obligation du masque tombe dans les transports publics et maisons de repos

Le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA), les partenaires de l’enseignement et les experts ont décidé samedi matin que le code vert sera d’application dès ce 23 mai dans toutes les écoles néerlandophones du pays.

Le code vert signifie, notamment, qu'il n'est plus nécessaire d'éviter les foules aux portes de l'école, qu'il n'est plus indispensable de garder ses distances et qu'il n'est pas non plus nécessaire de laisser un maximum de choses se dérouler à l'extérieur.

Selon Ben Weyts, il reste toutefois important de ventiler et d'aérer au maximum chaque salle de classe, salle à manger, salle de réunion et salle du personnel, sur la base des mesures de CO2. Il est également nécessaire d'appliquer une hygiène élémentaire des mains et de la toux. "Les personnes malades ou infectées font mieux de rester chez elles", concluait le ministre de l’Enseignement flamand.