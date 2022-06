Le salaire médian brut d'un Flamand atteint 2.985 euros

"Les salaires sont toujours liés à l'offre et à la demande. Dans le Limbourg, il y a beaucoup plus d'entreprises qui emploient des ouvriers et on a donc beaucoup plus besoin de collaborateurs", explique Kim Van Houtven de SD Worx. "C'est pourquoi les salaires sont également plus élevés. À Bruxelles, on a beaucoup moins besoin de cols bleus et beaucoup plus de cols blancs. C'est pourquoi les salaires des employés y sont plus élevés.

Et en effet, Bruxelles est en tête pour les salaires des cols blancs avec un salaire moyen de 3 911,5 euros. Dans le Limbourg et en Flandre occidentale également, avec une moyenne légèrement supérieure à 3 500 euros dans les deux cas, les salaires des cols blancs sont plus élevés que dans le reste du pays :

Salaire médian des employés par province :