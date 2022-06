Panos critiqué pour avoir jeté de nombreux pains et viennoiseries sur le Meir à Anvers

Des photos ont circulé sur Facebook montrant des sacs poubelles remplis de pain et de viennoiseries jetés par la chaîne de boulangeries Panos. "C’est un extrême gaspillage et cela alors que des gens ont faim", écrivent des Anversois indignés. Les photos ont été prises ce dimanche à l'heure de la fermeture.

"Ce n'est effectivement pas un joli tableau", a déclaré Nele Van Malderen responsable de la communication de la société mère La Lorraine sur Radio 2 Antwerpen (VRT). "Mais les quantités sont très limitées. Dans tous nos magasins, l'excédent est limité à 1,5 ou 2 % du total des ventes. Avec un produit frais du jour, il n'est jamais possible de prévoir exactement la quantité qui sera vendue."

Le groupe La Lorraine dit chercher d'autres solutions que la poubelle pour ces excédents alimentaires. "80 % de nos magasins Panos dans les villes proposent des surplus via l'application Too Good To Go. Mais nous visons un taux de 100 %. Il existe également des collaborations structurelles avec les Banques alimentaires ou d'autres organisations dans plusieurs de nos boulangeries. Nous avons également été en contact avec le gérant local au sujet de ces photos. Nous allons voir si nous pouvons trouver une bonne destination pour ces surplus.

Bien que la chaîne Panos annonce lutter contre le gaspillage, d'anciens collègues contredisent cette affirmation. Via Facebook et dans l'application de Radio 2, ils ont fait savoir que le personnel n'est pas autorisé à ramener les excédents à la maison. "C'est exact", ajoute Nele Van Malderen. "C'est une pratique standard que nous appliquons et qui est également courante dans d'autres boulangeries, supermarchés et magasins."