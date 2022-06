Troisième étoile Michelin pour le restaurant "Boury" à Roulers

Le restaurant "Boury", du chef Tim Boury, situé à Roulers (Flandre occidentale), a été couronné lundi d'une troisième étoile Michelin lors d'une cérémonie au Théâtre royal de Mons. L'établissement rejoint ainsi le "Hof van Cleve" de Peter Goossens à Kruisem (Flandre orientale) et "Zilte" du chef Viki Geunes, à Anvers au rang des triplement étoilés de Belgique, soit la plus haute distinction.

Après avoir affiché deux macarons durant quatre ans, Tim Boury entre chez les plus grands de la gastronomie mondiale. Les inspecteurs Michelin ont relevé ses "créations méticuleuses", qui allient "profondeur classique et verve créative et font de cet établissement un exemple de gastronomie contemporaine". Le célèbre guide salue aussi des assiettes complexes où "jeux de saveurs et textures, précision des assaisonnements ou encore originalité des sauces tutoient la perfection".

C'est la deuxième année consécutive qu'une troisième étoile est décernée en Belgique, après "Zilte" l'année dernière.