C’est finalement un trambus qui reliera Hasselt à Maastricht

Le gouvernement flamand a décidé d'abandonner le projet de tram rapide reliant Hasselt dans le Limbourg à Maastricht aux Pays-Bas, au profit d'un trambus électrique (photo), plus rapide, plus simple à mettre en œuvre, et moins coûteux de surcroît. C’est ce qu’a annoncé lundi la ministre de la Mobilité, Lydia Peeters, à la suite d’une réunion avec la société flamande De Lijn, la ville de Maastricht et la province du Limbourg néerlandais. Le gouvernement flamand avait déjà opté pour un trambus entre Hasselt et Maasmechelen, et entre Hasselt et le Nord du Limbourg.