Covid-19: moins de 100 patients en soins intensifs, pour la première fois en presque dix mois

Actuellement, il y a encore 87 patients porteurs du Sars-CoV-2 traités en soins intensifs et, plus largement, 1.238 patients Covid dans les hôpitaux belges, d’après les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés ce mardi. Entre le 17 et le 23 mai, il y a eu en moyenne 79 nouvelles admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, ce qui représente une baisse de 23% par rapport à la période de référence précédente.