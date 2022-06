La police démantèle un réseau de stupéfiants dirigé depuis la prison de Hasselt

Mercredi dernier, la police a intercepté un véhicule à Liège qui transportait 20 kilos de cannabis, en provenance d’Espagne. Certains éléments permettaient de soupçonner que le transport avait été organisé depuis la prison de Hasselt (photo principale), dans le Limbourg.

Plusieurs perquisitions ont été menées, notamment dans les cellules de trois détenus de cette prison. Dans une habitation de la commune de Zonhoven, la police a retrouvé du cannabis, de la cocaïne, du speed et la drogue de synthèse GHB (acide gammahydroxybutyrique, aussi surnommée "drogue du violeur").

Jeudi dernier, la prison de Hasselt a été fouillée. Plusieurs GSM et stupéfiants ont alors été retrouvés. Le juge d’instruction a appréhendé six hommes et deux femmes. Cinq véhicules et plusieurs GSM ont été saisis. La police locale a bénéficié de l’aide d’unités spéciales et de chiens pisteurs.