Bruxelles commémore les 76 sans-abris décédés en 2021 dans ses rues

Le Collectif recense depuis des années le nombre de décès de sans-abris dans les rues de la capitale et l’année dernière ce nombre était un nouveau record : 76 décès. "Notre organisation gagne en notoriété, raison pour laquelle nous tenons de plus en plus de cérémonies d’adieu", expliquait le travailleur de rue Josef Terlaeken (photo) à Radio 2. "Mais il y a effectivement plus de sans-logis qui décèdent en rue".

Terlaeken plaide en faveur d’un plus grand nombre de logements et d’un meilleur accompagnement des sans-abris. "Nous prônons davantage de prévention : investir dans les soins de santé, l’aide à la jeunesse et la psychiatrie. Les gens qui éprouvent des difficultés dans la vie devraient aussi avoir un accès facilité à un logement".

Malgré l’hiver doux, le nombre de décès en rue a augmenté. "Nous ne constatons pas de différence entre l’hiver et l’été", précise Josef Terlaeken. "Nous voulons donc qu’on laisse tomber cette ‘politique du thermomètre’, qui veut que l’on investisse davantage l’hiver et moins l’été. Nous plaidons en faveur de mesures structurelles, car vivre dans la rue est une dure réalité, qu’il fasse chaud ou froid".