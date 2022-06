Fedasil déjà condamnée 740 fois pour défaut de place pour des demandeurs d’asile

L'association flamande Vluchtelingenwerk (un réseau qui soutient les réfugiés) introduit systématiquement une action en justice lorsqu'une place d'accueil est refusée à un demandeur. Elle a organisé une permanence juridique devant le Petit château à Bruxelles qui fait office de centre d'arrivée des demandeurs d'une protection internationale en Belgique.

"Depuis quelques semaines, de nombreux hommes seuls qui demandent l'asile se retrouvent sur une liste d'attente. Ils doivent attendre qu'une place se libère et qu'ils soient appelés", explique Fedasil. Or, vu la saturation du réseau, cela peut prendre du temps.

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi, n'a pas l'intention de laisser tomber la liste d'attente. Il estime que le réseau d'accueil doit conserver des places pour les personnes les plus vulnérables, celles qui demandent l'asile pour la première fois et les familles avec enfants. La plus grande partie des personnes qui sont contraintes à attendre sont des demandeurs d'asile qui voyagent d'un pays à l'autre et qui ont même souvent introduit plusieurs fois une demande d'asile en Belgique ou dans un autre pays européen.

Ce nombre de condamnations met également les juridictions francophones bruxelloises sous pression car elles sont confrontées à un afflux d'actions en justice. Elles tirent la sonnette d'alarme. Les années passées, elles ont traité environ 50 plaintes par an concernant le droit à l'accueil. Ces derniers mois, le nombre de plaintes dépasse déjà le millier.