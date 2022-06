Onze mineurs devant un juge de la jeunesse pour le décès d’un ami par overdose

Le drame a eu lieu dans le parc de Hondsbossen à Wavre-Sainte-Catherine. Un groupe d'amis s’était rendu au parc après l'école et avait décidé de prendre de la drogue. L'un d'eux a eu un malaise après avoir pris de l'ecstasy et a perdu connaissance un peu plus tard. Ses amis auraient d'abord tenté de l'aider, sans prévenir les services d'urgence.

Finalement, le garçon a été emmené à l'hôpital, mais il est tombé dans le coma et est mort quelques jours plus tard. Un garçon de 16 ans a rapidement été interpellé pour avoir probablement fourni la drogue. Le parquet a toutefois mené une enquête sur d'éventuels faits de négligence coupable, en raison de la notification tardive des services d'urgence.

Le résultat de cette enquête est que dix autres personnes présentes devront répondre de leurs actes devant le juge de la jeunesse.