Plus de 1.500 emplois perdus en 2020 dans le secteur culturel en Flandre

Entre 2015 et 2019, le nombre d’emplois dans le secteur de la culture en Flandre est resté stable, autour des 47.000. "En 2020, on a constaté une baisse de l’emploi en raison des mesures liées au Covid-19", indique le rapport. Entre 2019 et 2020, ce sont ainsi 1.568 emplois qui ont disparu. Le nombre de lieux proposant un emploi dans ce secteur est aussi passé de 5.629 à 5.609.

En 2020, le plus grand nombre d’emplois culturels se situaient dans le secteur de l’éducation, puis celui des bibliothèques, des archives et des musées. Les imprimeries et le secteur des activités créatives, de l’art et du divertissement ainsi que les associations offraient en 2020 plus de 10% des emplois culturels.