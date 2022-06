Un quinquagénaire délinquant sexuel activement recherché et vite arrêté

Rony V.W., un Brugeois âgé de 54 ans, a été condamné vendredi dernier par la cour d'appel de Gand à six ans de prison et 10 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour viol sur mineur, exploitation sexuelle d'enfants et pédopornographie. Il n'était pas présent au tribunal lors du verdict. La cour d'appel avait ordonné son arrestation immédiate, mais il ne se trouvait pas à son domicile quand la police a débarqué.

Depuis, l’homme faisait l'objet d'une recherche nationale et internationale sur la base d'un mandat d'arrêt européen. Mardi, le suspect avait été placé sur la liste "Belgium's Most Wanted", la liste des criminels en fuite les plus recherchés dans notre pays.

Le suspect avait lui-même tenté de brouiller les pistes en plaçant sur les réseaux sociaux un message déclarant qu’il était au soleil à Ibiza.

Mais peu de temps après, un signalement indiquait que l'homme se trouvait aux Pays-Bas, à Heerlen, près de Maastricht. L'équipe FAST (Fugitive Active Search) belge a immédiatement contacté ses collègues néerlandais, qui ont pu le localiser et l'arrêter sur place. Le parquet général va à présent demander la remise de Rony V.W. à la Belgique.