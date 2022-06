La protection des vaccins anti-Covid diminue rapidement surtout face au variant Omicron

Les chercheurs de l'institut de santé publique ont commencé à examiner les résultats des tests, le statut vaccinal et les admissions à l'hôpital des Belges entre juillet 2021 et avril de cette année. Durant cette période, notre pays a dû faire face aux variantes Delta et Omicron du Covid-19.

Pour calculer le pourcentage de protection contre l'infection symptomatique - le fait de tomber (légèrement) malade à la suite d'une infection au Covid-19 - les données de 1 433 135 personnes ont été examinées, tandis que les données relatives aux admissions à l'hôpital étaient celles de 662 220 personnes.