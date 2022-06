Le musicien Tiny Legs Tim est décédé à l’âge de 44 ans, la Flandre perd une jeune icône du blues

Avec six albums studio, un album live et plusieurs EP’s (Extended play), et grâce à une solide réputation sur scène, il a également séduit les amateurs de musique non-blues. Il a été diffusé sur Radio 1 (VRT), s'est produit sur de nombreuses petites et grandes scènes et a fait la première partie de Richard Thompson et Pete Doherty, entre autres. Son dernier album "Call us when it's over" est sorti en pleine pandémie et devait le révéler au grand public.

Tim De Graeve a également été l'un des inspirateurs du "Missy Sippy Blues & Roots Club" à Gand, le point chaud de la scène blues de la ville. Il était également l'homme derrière le label "Sing My Title", où il a sorti ses propres disques, mais aussi la musique de Paul Couter et Little Jimmy, entre autres.