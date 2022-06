Un chevreuil capturé dans un jardin entouré de hauts murs à Louvain

La façon dont le chevreuil s'est retrouvé dans ce jardin reste un mystère pour Mathieu.

"Le jardin était entouré de murs de plus de deux mètres quatre-vingts, dans le jardin voisin il y avait une clôture envahie par la végétation d'au moins un mètre quatre-vingts de haut, mais ce jardin aussi était fermé sans aucune sortie ou chemin vers les champ ou la forêt. Un chevreuil peut sauter très haut, ce chevreuil passerait par-dessus, mais comment est-il arrivé là ?" La maison est proche des jardins botaniques et il y a un peu de verdure dans les environs, cela pourrait être l'explication.

Selon Mathieu, c'est le moment où les jeunes chevreuils mâles sont rejetés du groupe et où ils cherchent un nouveau territoire. "Nous pouvons dire, d'une manière générale, que nous devons de plus en plus souvent capturer des chevreuils qui se trouvent près des habitations et des personnes dans les villes et villages."