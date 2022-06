Une brosse à dent portant une svastika retrouvée sur l’ancien champ de bataille d’Ypres

C’est Tony Verschoore, de Roulers, un fervent collectionneur d'objets de la Première Guerre mondiale qui a fait cette découverte. Il part souvent à la recherche de vestiges de la Grande Guerre sur les anciens champs de bataille du Westhoek. Et c'est ainsi qu’il a trouvé la brosse à dents avec la croix gammée à Zillebeke, près d'Ypres.

Si la svastika - également appelé croix gammée - était un symbole utilisé par l'Allemagne nazie, cette brosse à dents n'a rien à voir avec les nazis, selon Tony. "La svastika est en fait un symbole sacré de l'hindouisme et est utilisée depuis de nombreux siècles dans des endroits comme l'Inde". Ceci est confirmé par Dominiek Dendooven du musée In Flanders Fields à Ypres. "Le symbole était assez commun et était beaucoup plus répandu avant que les nazis ne se l'approprient".