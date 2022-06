Covid-19: moins de 75 nouvelles hospitalisations par jour

Au total, 1.101 personnes positives au coronavirus sont actuellement encore hospitalisées, dont 86 patients traités en soins intensifs. Depuis le 9 mars dernier, le nombre de patients aux soins intensifs n’a plus dépassé la barre des 200, et depuis août 2021 ce nombre n’était plus tombé sous 100. C’est donc le cas maintenant.

Entre le 17 et le 23 mai, 2.299 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une baisse de 35% par rapport à la semaine précédente. Sur la même période, 8 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du coronavirus (-24%), ce qui porte le bilan à 31.727 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Près de 14.900 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 17,1%. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,85. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.

L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 355 sur 14 jours.

Et puis le 23 mai, quelque 9.144.039 de personnes (soit 79% de l’ensemble de la population) avaient été complètement vaccinées contre le coronavirus. Et 7.144.919 de citoyens (soit 62% du total de la population) avaient aussi déjà reçu une dose de rappel (booster). Au total, ce sont 25,4 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 qui ont ainsi déjà été administrées en Belgique.