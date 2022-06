Dix minutes d’ovation pour "Close" de Lukas Dhont au festival de Cannes

Comme il le confiait ce vendredi, Lukas Dhont a eu en tête tout au long de la réalisation du film "de montrer une amitié physique, intime, fusionnelle entre deux garçons", sujet encore trop rare à l'écran. "C'est un sujet très universel. Les amitiés sont des relations fondamentales dans notre vie (...). C'est pouvoir compter sur quelqu'un et être là pour quelqu'un. Moi, dans ma vie, cela m'a beaucoup blessé de perdre des amis." "C'est un film très personnel et donc, le partager, c'est intense et très beau", explique Lukas Dhont dans une interview accordée à l'agence de presse Belga.

Révélé avec "Girl" en 2018, long métrage qui lui a valu quatre récompenses dont la prestigieuse Caméra d'Or, prix qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues, Lukas Dhont concourt cette fois pour la Palme d'or face à d'autres Belges: Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen pour "Les Huits Montagnes" et les frères Dardenne pour "Tori et Lokita". "Mon premier job sur un plateau, c'était de faire le making of de 'The Broken Circle Breakdown' pour Felix. Il m'a laissé voir tout son processus, comment réaliser, comment diriger. C'est un ami. Je suis très fier de lui, de Charlotte, du film qu'ils ont fait", souligne le jeune cinéaste.

"Je me trouve très connecté avec leur film car il est différent et, en même temps, il parle d'amitié. Je me sens donc très connecté avec leur univers. Présent dans la salle lors de la projection en compétition de "Tori et Lokita" de Jean-Pierre et Luc Dardenne mardi, Lukas Dhont est revenu vendredi sur sa relation avec les frères et dit avoir souhaité être là pour les soutenir. "J'ai regardé leur cinéma quand j'étais à l'école. Ils m'ont aidé à découvrir quelle était ma perspective personnelle et comment la développer."